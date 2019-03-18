Девочка проглотила 18 магнитных бусин и собрала в желудке браслет

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Двухлетний ребенок из автономного района Внутренняя Монголия проглотил на глазах у матери 18 бусин одну за одной в четверг, 14 марта. Поначалу женщина думала, что дочь прячет их во рту, и как только осознала, что происходит, попыталась достать бусины самостоятельно. У нее не получилось, и китаянка отправилась в больницу.





Доктор Ли Жуйфэн (Li Ruifeng) отметил, что по прибытии девочка не жаловалась на боль, и ее не тошнило. Ребенку сделали рентген и обнаружили, что все бусины слиплись в форме браслета. Причем некоторые из них соединились через стенку желудка, из-за чего образовались язвы. Доктора извлекли бусины с помощью эндоскопа, процедура заняла 15 минут.





Ли добавил, что девочке повезло, так как бусины не дошли до кишечника, иначе последствия инцидента могли быть куда более серьезными. Доктор призвал родителей не покупать маленьким детям подобные игрушки.





В июле 2018 года сообщалось о пятилетнем ребенке из Австралии, проглотившем 30 магнитов с холодильника. Родственники обратились за помощью не сразу, поэтому магниты дошли до кишечника и образовали в нем 12 отверстий. Доктора зашили их, но часть органа пришлось удалить.



