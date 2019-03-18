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Минск-Москва: по границе не договорились

19.03.2019 18:55 — Разное | Партизан  
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В течение более двух лет некоторыми из проблемных вопросов двусторонних беларуско-российских отношений были развертывание Россией пограничной охраны на границе с Беларусью и фактический запрет на её пересечение гражданами третьих стран.



Надежды на то, что эти вопросы будет урегулированы в рамках двустороннего соглашения о признании виз, очевидно, ничем не обоснованы, пишет Belarus in focus.

14 марта посол России в Беларуси Михаил Бабич сообщил, что проект соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией, которые стороны согласовали в ноябре 2018 года, до настоящего момента остается не подписанным. Причина в том, что беларуская сторона не окончила внутригосударственные процедуры согласования.

Стоит напомнить, что в течение более двух лет вопрос одностороннего развертывания Россией пограничного контроля на границе с Беларусью и связанных с этим ограничений для граждан третьих стран был серьезным раздражителем для двусторонних отношений и лично для Александра Лукашенко. В январе минувшего года он поручил в течение 2018 года решить все вопросы с Россией в пограничной сфере, что, судя по его словам, должно было привести к восстановлению ранее существовавшего уровня прозрачности беларуско-российской границы.

В июне 2018 года беларуский руководитель заочно предложил России определиться с форматом присутствия российских пограничников на границе с Беларусью. После чего официальный Минск готов был бы действовать симметрично вплоть до развертывания пограничной охраны со своей стороны границы. После согласования в ноябре 2018 года проекта соглашения о взаимном признании виз, беларуская и российская стороны крайне размыто комментировали содержание договорённостей. А в декабре 2018 года А. Лукашенко сообщил, что внутригосударственные процедуры согласования проекта документа в Беларуси ещё не окончены.


Затягивание подписания с беларуской стороны соглашения с Россией о взаимном признании виз свидетельствует об отсутствии в документе положений, имеющих существенное значение для Минска. И в первую очередь – связанных с организацией пересечения беларуско-российской сухопутной границы гражданами третьих стран. Таким образом снижение прозрачности границы между двумя странами, проведенное в одностороннем порядке Москвой, остаётся точкой напряжения в двусторонних отношениях. 


 
Теги: Минск
 
 
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