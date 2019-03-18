Минск-Москва: по границе не договорились





пишет Belarus in focus. Надежды на то, что эти вопросы будет урегулированы в рамках двустороннего соглашения о признании виз, очевидно, ничем не обоснованы,Belarus in focus.





14 марта посол России в Беларуси Михаил Бабич сообщил, что проект соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией, которые стороны согласовали в ноябре 2018 года, до настоящего момента остается не подписанным. Причина в том, что беларуская сторона не окончила внутригосударственные процедуры согласования.





Стоит напомнить, что в течение более двух лет вопрос одностороннего развертывания Россией пограничного контроля на границе с Беларусью и связанных с этим ограничений для граждан третьих стран был серьезным раздражителем для двусторонних отношений и лично для Александра Лукашенко. В январе минувшего года он поручил в течение 2018 года решить все вопросы с Россией в пограничной сфере, что, судя по его словам, должно было привести к восстановлению ранее существовавшего уровня прозрачности беларуско-российской границы.





В июне 2018 года беларуский руководитель заочно предложил России определиться с форматом присутствия российских пограничников на границе с Беларусью. После чего официальный Минск готов был бы действовать симметрично вплоть до развертывания пограничной охраны со своей стороны границы. После согласования в ноябре 2018 года проекта соглашения о взаимном признании виз, беларуская и российская стороны крайне размыто комментировали содержание договорённостей. А в декабре 2018 года А. Лукашенко сообщил, что внутригосударственные процедуры согласования проекта документа в Беларуси ещё не окончены.









Затягивание подписания с беларуской стороны соглашения с Россией о взаимном признании виз свидетельствует об отсутствии в документе положений, имеющих существенное значение для Минска. И в первую очередь – связанных с организацией пересечения беларуско-российской сухопутной границы гражданами третьих стран. Таким образом снижение прозрачности границы между двумя странами, проведенное в одностороннем порядке Москвой, остаётся точкой напряжения в двусторонних отношениях.



