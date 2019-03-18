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Авиабомбу весом 250 кг обнаружили в Светлогорском районе
Авиабомбу весом 250 кг времен Великой отечественной войны обнаружили в разрушенном строении в Светлогорском районе, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
Сигнал в МЧС поступил днем 19 марта от работников Светлогорского предприятия мелиоративных систем. В ходе работ ветхом строении в деревне Секеричи она обнаружили авиабомбу.
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Авиабомбу весом 250 кг времен Великой отечественной войны обнаружили в разрушенном строении в Светлогорском районе, сообщили в Гомельском областном управлении...
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