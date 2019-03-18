Авиабомбу весом 250 кг обнаружили в Светлогорском районе

Авиабомбу весом 250 кг времен Великой отечественной войны обнаружили в разрушенном строении в Светлогорском районе, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Сигнал в МЧС поступил днем 19 марта от работников Светлогорского предприятия мелиоративных систем. В ходе работ ветхом строении в деревне Секеричи она обнаружили авиабомбу.



На место были вызваны сотрудники МЧС и группа разминирования из в/ч 5227 г. Бобруйска. Место, где была найдена авиабомба, оцепили милицией. Однако эвакуацию жителей не проводили, т.к. ближайшие жилые дома находились далеко.