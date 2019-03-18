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В Великобритании впервые за 30 лет одобрено строительство угольной шахты

19.03.2019 19:41 — Разное | Интерфакс  
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Совет британского графства Камбрия во вторник единогласно одобрил строительство глубокой шахты для добычи коксующегося угля. Подобное решение стало первым в стране за более чем 30 лет, пишет Financial Times.

Стоимость проекта Woodhouse Colliery на северо-западном побережье Англии, близ Уайтхейвена, оценивается в 180 млн фунтов стерлингов ($240 млн). Шахта обеспечит доступ к запасам угля глубокого залегания на шельфе Ирландского моря.

Ожидается, что Woodhouse Colliery выйдет на коммерческую добычу примерно через два года.

Компания-оператор West Cumbria Mining Ltd рассчитывает, что сможет добывать около 2,4 млн тонн коксующегося угля в год для британской сталелитейной отрасли и экспорта европейским производителям стали. Запасов угля должно хватить на более чем сотню лет, но шахта будет эксплуатироваться около 50 лет.

Добыча угля создаст 500 рабочих мест на шахте и еще примерно 2 тыс. рабочих мест по всей логистической цепи.

У Камбрии долгая история добычи угля, однако последний объект в графстве закрылся еще в 80-е годы прошлого века. Последняя глубокая угольная шахта в Великобритании - Келлингли в Йоркшире - завершила работу в декабре 2015 года. Вместе с тем в стране пока сохраняются несколько угольных карьеров.

 
 
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Совет британского графства Камбрия во вторник единогласно одобрил строительство глубокой шахты для добычи коксующегося угля. Подобное решение стало первым в...
 
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