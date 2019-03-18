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Полмиллиарда евро получит европейский оборонный фонд

19.03.2019 19:05 — Разное | Интерфакс  
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Европейская комиссия утвердила во вторник рабочие программы по софинансированию совместных оборонных промышленных проектов на период 2019-2020 гг. при пакете инвестиций около 500 млн евро.

Дополнительная сумма в 25 млн евро выделяется для совместных исследовательских проектов в области обороны на 2019 год.

"Сотрудничество в оборонном секторе - это единственный способ защитить европейцев во все более и более нестабильном мире. Мы докладываем наш камень в здание (обороны, - "ИФ"). Совместные проекты конкретизируются. Европейская оборона принимает очертания. На основании этого успешного опыта мы увеличим необходимые средства таким образом, чтобы в 2021 году располагать полноценным европейским оборонным фондом", - заявил заместитель председателя Еврокомиссии по инвестициям Юрки Катайнен, представляя на пресс-конференции в Брюсселе это решение ЕК.

В материалах Еврокомиссии указывается, что 80 млн евро выделяются на средства защиты Вооруженных сил от ядерных, радиологических, биологических и химических угроз и на системы борьбы с беспилотными аппаратами.

На разведку, защиту связи и киберпространства приходится 182 млн. Для работы над высокоточными операциями выделяется 71 млн евро. По разделу инновационных оборонных технологий, включая искусственный интеллект, - 27 млн евро.

Кроме того, две программы - Eurodrone (система беспилотных аппаратов) и ESSOR (защищенная межармейская военная связь) получают напрямую, соответственно, 100 млн евро и 37 млн евро.

Комиссия также объявила во вторник сбор предложений в рамках подготовительной работы по исследованиям в области обороны, которой в 2019 году планируется посвятить 25 млн евро.

 
 
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Европейская комиссия утвердила во вторник рабочие программы по софинансированию совместных оборонных промышленных проектов на период 2019-2020 гг. при пакете...
 
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