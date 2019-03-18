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Омский «Авангард» и минское «Динамо» шутливо отреагировали на отставку президента Казахстана

19.03.2019 19:59 — Разное | Tut.by  
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Омский «Авангард» и минское «Динамо» шутливо отреагировали на отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который управлял страной почти 30 лет.

18 марта казахстанский «Барыс» под началом белорусского тренера Андрея Скабелки разгромно проиграл омскому «Авангарду» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Счет в том поединке открыл бывший капитан сборной Беларуси Андрей Стась. «Авангард» захватил лидерство в серии.

Твиттер одержавшего крупную победу омского «Авангарда» вот так отозвался на отставку президента Казахстана:


Фото: twitter.com/hcavangardomsk

Минское «Динамо» тоже не осталось в стороне. Твиттер «зубров» вспомнил традиционные предматчевые видеоанкеты хоккеистов, отвечающих на вопросы о том, что они знают о городе или стране, которые представляет их ближайший соперник.

Перед матчем с «Барысом» в минувшем сезоне хоккеисты минского «Динамо» прилично помучились, отвечая на вопрос, кто является президентом Казахстана.

«Но легче не будет», — обещает твиттер «зубров», намекая на то, что произнести имя и фамилию сменщика Назарбаева не будет проще. Если, конечно, к моменту ближайшей дуэли минского «Динамо» и «Барыса» Касым-Жомарт Токаев еще будет занимать пост руководителя страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Омский «Авангард» и минское «Динамо» шутливо отреагировали на отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который управлял страной почти 30 лет.
 
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