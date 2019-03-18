Омский «Авангард» и минское «Динамо» шутливо отреагировали на отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который управлял страной почти 30 лет.

18 марта казахстанский «Барыс» под началом белорусского тренера Андрея Скабелки разгромно проиграл омскому «Авангарду» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Счет в том поединке открыл бывший капитан сборной Беларуси Андрей Стась. «Авангард» захватил лидерство в серии.

Твиттер одержавшего крупную победу омского «Авангарда» вот так отозвался на отставку президента Казахстана:



Фото: twitter.com/hcavangardomsk

Минское «Динамо» тоже не осталось в стороне. Твиттер «зубров» вспомнил традиционные предматчевые видеоанкеты хоккеистов, отвечающих на вопросы о том, что они знают о городе или стране, которые представляет их ближайший соперник.

Перед матчем с «Барысом» в минувшем сезоне хоккеисты минского «Динамо» прилично помучились, отвечая на вопрос, кто является президентом Казахстана.

«Но легче не будет», — обещает твиттер «зубров», намекая на то, что произнести имя и фамилию сменщика Назарбаева не будет проще. Если, конечно, к моменту ближайшей дуэли минского «Динамо» и «Барыса» Касым-Жомарт Токаев еще будет занимать пост руководителя страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Но легче не будет. Его сменщик — Касым-Жомарт Токаев pic.twitter.com/29uqcJLbKr — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 19 марта 2019 г.