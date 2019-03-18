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Омский «Авангард» и минское «Динамо» шутливо отреагировали на отставку президента Казахстана
Омский «Авангард» и минское «Динамо» шутливо отреагировали на
18 марта казахстанский «Барыс» под началом белорусского тренера Андрея Скабелки
Минское «Динамо» тоже не осталось в стороне. Твиттер «зубров» вспомнил традиционные предматчевые видеоанкеты хоккеистов, отвечающих на вопросы о том, что они знают о городе или стране, которые представляет их ближайший соперник.
Перед матчем с «Барысом» в минувшем сезоне хоккеисты минского «Динамо» прилично помучились, отвечая на вопрос, кто является президентом Казахстана.
«Но легче не будет», — обещает
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Омский «Авангард» и минское «Динамо» шутливо отреагировали на отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который управлял страной почти 30 лет.
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