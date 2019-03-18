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Прямые линии в Вороновском районе
19.03.2019 — Разное | Вороновская газета
21 марта с 14.00 до 16.00 заместитель начальника Вороновского РОВД по ИРиКО подполковник милиции Тадеуш Францевич ШИЛОБРИТ по телефону 2-15-77 проведет прямую линию.
23 марта с 9.00 до 12.00 заместитель председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы экономического развития, торговли, промышленности, Галина Юзефовна ШАРКО по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.
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21 марта с 14.00 до 16.00 заместитель начальника Вороновского РОВД по ИРиКО подполковник милиции Тадеуш Францевич ШИЛОБРИТ по телефону 2-15-77 проведет прямую линию. 23...
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