Минобразования пообещало распределить 100% выпускников-«бюджетников» вузов

Как сообщила консультант управления высшего образования Минобразования Ольга МУЩИНСКАЯ, в 2019 году за счет средств бюджета будет выпущено около 19 тыс. специалистов с высшим образованием. Все они получат первое рабочее место, пишет БЕЛТА . По ее словам, сейчас имеется достаточное количество мест работы согласно заключенным договорам и заявкам на подготовку специалистов.

Отметим, что порой в предыдущие годы часть выпускников получала «свободные дипломы», то есть освобождение от отработки в случае нехватки заявок от работодателей. Сейчас такой исход для выпускников не предвидится.

Помимо этого, как отметила консультант управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобразования Татьяна КОРОТКЕВИЧ, не возникнет проблем с распределением и у выпускников средних специальных учебных заведений. «На уровне среднего специального образования в 2019 году ожидается выпуск примерно такой же, как и в 2018 году. Это более 18 тыс. выпускников. Соответственно, при приеме абитуриентов эти места были обеспечены договорами и заявками, поэтому также ожидается, что все выпускники получат первое рабочее место», – сообщила специалист.

Представители Минобразования также подчеркнули, что при желании работу по распределению могут получить и те выпускники, которые учились на платной основе. Для этого им необходимо обратиться комиссию по распределению при вузе.