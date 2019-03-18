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Еврейские надгробия готовят к строительству мемориала в Бресте
19.03.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
В этом году в полубашне Юго-восточной казармы крепости торжественно открыли историческую экспозицию «Летопись Брестской крепости». На очереди ремонт Восточного форта. Здесь откроют музей, посвященный его обороне.
Этот уголок Брестской крепости плохо известен жителям, а тем более гостям города. Одинокий капонир из тёмно-красного кирпича изрешечён снарядами и пулями — он несет в себе тайну последнего боя командира 44-го стрелкового полка майора Петра Гаврилова. Ещё одно место подвигов и страданий будет возвращено из забвения.
Как рассказал секретарь первичной организации
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В этом году в полубашне Юго-восточной казармы крепости торжественно открыли историческую экспозицию «Летопись Брестской крепости». На очереди ремонт...
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