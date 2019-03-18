Еврейские надгробия готовят к строительству мемориала в Бресте

В этом году в полубашне Юго-восточной казармы крепости торжественно открыли историческую экспозицию «Летопись Брестской крепости». На очереди ремонт Восточного форта. Здесь откроют музей, посвященный его обороне.



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Этот уголок Брестской крепости плохо известен жителям, а тем более гостям города. Одинокий капонир из тёмно-красного кирпича изрешечён снарядами и пулями — он несет в себе тайну последнего боя командира 44-го стрелкового полка майора Петра Гаврилова. Ещё одно место подвигов и страданий будет возвращено из забвения.



Капонир известен и тем, что уже пять лет в нем хранят мацевы — еврейские надгробия. В свое время их собрали в одном месте, чтобы они стали основой для создания лапидария — мемориала под открытым небом.



Здесь около тысячи плит в разном состоянии: одни сохранили надписи, а другие раскрошились. Перенос на новое место хранения стал поводом и для того, чтобы их перебрать, провести своеобразную ревизию. Поскольку мацевы тяжелы, это серьёзный физический труд. Поэтому на помощь пришли волонтёры движения «Доброе сердце».



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Как рассказал секретарь первичной организации БРСМ БрГУ имени Пушкина Максим Озарчук, волонтёры «Доброго сердца» работают уже больше месяца. Вместе с представителями еврейской общины они занимались сортировкой мацев. Отдельно сложили надгробия, которые хорошо сохранились и на которых отчетливо видны надписи, отдельно — поврежденные и осколки плит. Переносят их туда, где будет обеспечена сохранность плит для строительства лапидария.



Три года назад Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне получил четыре надгробные плиты из Бреста. В июне 2016 года для этого к нам приезжали Временный поверенный в делах США в Беларуси Скотт Роланд, директор управления по международным архивным программам музея Холокоста Раду Иоанид и ведущий специалист по проектам музея Вадим Альцкан.

