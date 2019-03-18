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Белорусские футболисты отправились на первый матч квалификации Евро-2020

19.03.2019 20:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусские футболисты отправились на первый матч квалификации Евро-2020
Фото из открытых источников

Футболисты сборной Беларуси отправились в Роттердам на первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра против команды Нидерландов начнется 21 марта в 22.45 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Белорусские футболисты отправились на первый матч квалификации Евро-2020 В полуфинале Лиги наций белорусы сыграют на выезде с командой Грузии

К встрече с командой Нидерландов под руководством главного тренера белорусской сборной Игоря Криушенко готовились 23 футболиста:

вратари – Андрей Горбунов («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов);

защитники – Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба – БАТЭ, Борисов);

полузащитники – Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все – БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все –  «Динамо-Брест»), Антон Путило («Алтай», Измир, Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);

нападающие – Николай Сигневич («Ференцварош», Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Антон Сарока (БАТЭ, Борисов).

После игры в Роттердаме наши футболисты отправятся в Белфаст, где 24 марта сыграют с командой Северной Ирландии. Матч на стадионе «Уиндзор Парк» также начнется в 22.45 по белорусскому времени. Кроме того, в нашей отборочной группе значатся сборные Германии и Эстонии.

«Шанс есть всегда. Я понимаю, что он невысокий. Это естественно, учитывая позиции сборных Германии и Голландии и нашу позицию. Но до выстрела падать никто не собирается. Команда будет настраиваться, сражаться за очки с любым соперником», – отметил еще осенью прошлого года после жеребьевки Игорь КРИУШЕНКО.

Напомним, попасть на чемпионат Европы по футболу-2020 наши игроки могут не только через квалификацию, но также одержав победу в Лиге наций в дивизионе «D». В полуфинале турнира белорусы сыграют на выезде с командой Грузии. Поединок состоится в марте 2020 года. В случае успеха в этой игре путевку на Евро-2020 белорусы оспорят с победителем противостояния Македония-Косово.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Первым соперником наших спортсменов станут игроки сборной Нидерландов.
 
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