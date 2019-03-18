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Google создал «Netflix для игр»

19.03.2019 20:53 — Разное | Tut.by  
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Google на игровой пресс-конференции в рамках Game Developers Conference 2019 представил платформу для стриминга игр Stadia. Это дополненная версия платформы Project Stream, позволяющей запускать современные игры в браузере Chrome. Об этом сообщает TJournal.

Контроллер для Stadia подключается к серверам Google через Wi-Fi. Для управления сервисом необязательно покупать именно этот геймпад — подойдут уже существующие контроллеры от консолей или ПК. Внешне он напоминает контроллер для Xbox One.


Оригинальный контроллер для Google Stadia

Stadia позволяет запускать игры на любом устройстве с Chrome, в том числе со смартфонов. Платформа поддерживает 4K 60 FPS с HDR, но в будущем обещают до 8K и 120 FPS. В компании пояснили, что хотели бы повысить доступность популярных игр. Геймплей можно транслировать прямо на YouTube в максимальном разрешении.

Stadia поддерживает движки Havok, CryEngine, Unreal Engine и другие, а также кросс-платформенный мультиплеер. К примеру, в ближайшее время на платформе выйдет Doom Eternal. В компании пообещали стабильное подключение к онлайну и отсутствие читеров и хакеров.

В октябре 2018 года Google впервые показал сервис для облачного стриминга под названием Project Stream. Вместе с Ubisoft компания показала демонстрацию того, как на платформе работает Assassin’s Creed Odyssey — в разрешении 1080p и при 60 FPS. До марта 2019 года компания проводила технический тест.

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Это дополненная версия Project Stream, через который запускали Assassin's Creed Odyssey прямо в браузере.
 
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