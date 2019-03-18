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«Белнефтехим» с 20 марта увеличивает оптовые цены на автомобильное топливо

19.03.2019 20:46 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белнефтехим» с 20 марта увеличивает оптовые цены на автомобильное топливо
Фото из открытых источников

Как сообщает «Белнефтехим» на своем официальном сайте, в связи с увеличением ставок акцизов на автомобильное топливо согласно Указу президента Республики Беларусь от 15.03.2019 г. №102 «Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары» с 20 марта 2019 года увеличиваются оптовые цены на автомобильное топливо.

«Белнефтехим» с 20 марта увеличивает оптовые цены на автомобильное топливо В Беларуси заметно выросли ставки акцизов на автомобильное топливо

«При этом в отношении розничных цен тактика концерна остается прежней: плавное, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов – стоимости сырья, курса белорусского рубля и налогообложения», – отметили в сообщении.

Напомним, 17 марта в Беларуси в очередной раз изменились цены на автозаправках. Стоимость бензина и дизеля увеличилась на одну копейку. Всего с начала 2019 года розничные цены на автомобильное топливо изменялись уже четыре раза. Чаще всего они увеличивались на одну копейку.

 
 
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Такой шаг концерн сделал после публикации Указа президента «Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары».
 
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