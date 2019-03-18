«Белнефтехим» с 20 марта увеличивает оптовые цены на автомобильное топливо

Как сообщает «Белнефтехим» на своем официальном сайте, в связи с увеличением ставок акцизов на автомобильное топливо согласно Указу президента Республики Беларусь от 15.03.2019 г. №102 «Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары» с 20 марта 2019 года увеличиваются оптовые цены на автомобильное топливо.

«При этом в отношении розничных цен тактика концерна остается прежней: плавное, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов – стоимости сырья, курса белорусского рубля и налогообложения», – отметили в сообщении.

Напомним, 17 марта в Беларуси в очередной раз изменились цены на автозаправках. Стоимость бензина и дизеля увеличилась на одну копейку. Всего с начала 2019 года розничные цены на автомобильное топливо изменялись уже четыре раза. Чаще всего они увеличивались на одну копейку.