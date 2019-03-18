ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

19.03.2019 20:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Рынок телекоммуникаций – один из самых быстрорастущих. 19 марта во Дворце Независимости шла речь о том, как не только сохранить, но и улучшить позиции Беларуси в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна последовательно идет по пути развития этого сегмента и занимает высокие позиции в сфере информационно-коммуникационных технологий. Но жизнь не стоит на месте. Прогресс должен быть постоянным.

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Один из ключевых вопросов – внедрение в Беларуси технологии 5G. Это значительно увеличит скорость обмена данными и позволит внедрять так называемый «интернет вещей». Его концепция предполагает единую сеть, соединяющую объекты реального мира и виртуального. Когда это произойдет, улучшится не только сфера цифровых услуг, но и появятся новые драйверы роста в экономике.

Корреспондент Ольга Коршун о рынке высоких технологий.

В Беларуси мобильная связь появилась еще в 1993 году. Через год в нашей стране насчитывалось 320 абонентов. Подключение стоило несколько тысяч долларов, а сам аппарат весил не меньше килограмма. Так что сеть была только для избранных.

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Сегодня технологии пришли буквально в каждый дом. В среднем белорус разговаривает по мобильному больше 100 часов в год и отправляет около полусотни сообщений. А возрастной ценз интернет-пользователей составляет от 6 до 72 лет. Одним словом, есть контакт.

Телекоммуникации, кроме мобильной связи и доступа в интернет, включают радио- и телевещание, почтовые услуги. Это большой и перспективный рынок. Как он развивается в нашей стране – вопрос в поле зрения главы государства. Тем более Беларусь взяла курс на построение цифровой экономики. В 2018 году приняли революционный Декрет в этой сфере. Да и телекоммуникации уже приносят вполне ощутимый доход.

Какие задачи поставил Президент по развитию ИКТ Беларуси?

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Чтобы ускорить переход виртуальных идей в реальную жизнь, в Беларуси активно внедряют интернет четвертого поколения. В нашей стране технологии LTE поддерживает уже каждый восьмой мобильный девайс. Хотя несколько лет назад об этом даже не слышали. Доступ к высокоскоростному интернету уже получили жители 168 населенных пунктов. Скорости сбавлять не собираются.

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Сегодня порядка 75 % населения нашей страны доступна услуга 4G. Нам бы хотелось еще и охват территории. Потому что такую услугу должны получать не только люди, проживающие в Минске и областных центрах, но и во всех регионах нашей страны.

Конечно, значительный шаг – это 5G, интернет вещей, это уже следующий этап развития.

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Впрочем, сейчас над внедрением этой технологии работает весь виртуальный мир. Беларусь тоже подключилась к этому процессу. 5G обеспечит нереальные скорости передачи данных. К примеру, это позволит внедрить самоуправляемые авто или голограммы вместо обычного видео. Фантастика? Не совсем, если представить, что когда-то и мобильные телефоны считались роскошью.

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Олег Седельник, генеральный директор инфраструктурного оператора:
Востребованность технологии наступит в 2020-2022 годах. В наших планах в ближайшее время – развернуть тестовую зону на территории завода БелАЗ и оттестировать данную технологию в целях применения беспилотного транспорта.

В соответствии с тем, как будет реализована национальная задача по развитию сетей 5G, мы готовы будем ее успешно выполнять и развивать сеть 5G на территории Республики Беларусь.

Одним словом, технологии не стоят на месте, буквально каждый день требуют новых шагов. Но такая гонка не означает принятия быстрых и необдуманных решений.

Президента интересуют варианты инвестирования в эту отрасль. Без вложений никуда. Но всё нуждается в детальной проработке. Тем более в нашей стране есть хорошая школа, а отрасль приносит прибыль. Так что государство не отдаст всё в одни инвестиционные руки. Впрочем, правила диктует экономика. Главное, чтобы в реале было выгодно всем. Это касается и ценового регулирования на рынке, и тарифов для населения.

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть ряд предложений, в том числе по инвестированию в эту сферу. Хотелось бы, чтобы вы не убеждать меня пришли в каком-то варианте, а предлагали альтернативные варианты. Убеждать меня не надо. У меня есть определенные критерии: если это выгодно государству и народу, я всегда соглашусь. Но нужны варианты.

Варианты есть. Их рассматривали, но пока отравили на доработку. В целом, к вопросам развития телекоммуникаций планируют вернуться в ближайшее время на большом совещании с айтишниками, чтобы еще раз в реале просчитать все виртуальные варианты.

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Рынок телекоммуникаций – один из самых быстрорастущих. 19 марта во Дворце Независимости шла речь о том, как не только сохранить, но и улучшить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские футболисты отправились на первый матч квалификации Евро-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика