Беларусь обвинили в невыполнении антикоррупционных стандартов

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пишет telegraf.by Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией 19 марта выступила с беспрецедентным публичным заявлением о несоблюдении антикоррупционных стандартов ГРЕКО Беларусью. Это связано с тем, что с 2012 года, когда ГРЕКО адресовала Беларуси 24 рекомендации и обратилась к ее властям с просьбой разрешить публикацию доклада об оценке, 20 рекомендаций так и остались невыполненными, а ГРЕКО неоднократно приходила к заключению, что уровень выполнения рекомендаций был весьма низок и «в целом неудовлетворителен»,telegraf.by





Беларусь также не разрешила публикацию докладов об оценке или о соблюдении стандартов, сообщили в Совете Европы.





Председатель ГРЕКО Марин Мрчела отметил, что несоблюдение Беларусью правил и норм ГРЕКО бросает мрачную тень как на приверженность властей страны профилактике коррупции и борьбе с ней, так и на сотрудничество с ГРЕКО в целом. С подобным заявлением о несоблюдении одним из своих членов стандартов Совета Европы ГРЕКО выступает впервые в своей практике.





Марин Мрчела подчеркнул, что невыполняемые Беларусью рекомендации не только представляют собой основные способы ведения действенной борьбы с коррупцией, но и являются стержневыми принципами ГРЕКО и Совета Европы вообще. По его словам, ГРЕКО обратилась ко всем 49 государствам-членам с просьбой учитывать эту ситуацию при контактах с Беларусью в расчете. «Надеемся, это послужит серьезным сигналом и предостережением для Беларуси», ― добавил он.



