Полиция Болгарии распылила слезоточивый газ себе в лицо









Дело в том, что правоохранители применили слезоточивый газ без учета направления ветра - и в итоге попали в своих же коллег. На видеозаписи видно, как полицейские, попавшие под слезоточивый газ, одновременно отворачиваются от протестующих и идут промывать глаза.



