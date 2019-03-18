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Полиция Болгарии распылила слезоточивый газ себе в лицо
Курьезный случай произошел в Болгарии. Здесь полицейские распылили слезоточивый газ не по адресу и разогнали своих коллег вместо митингующих на акциях протеста в Софии,
Дело в том, что правоохранители применили слезоточивый газ без учета направления ветра - и в итоге попали в своих же коллег. На видеозаписи видно, как полицейские, попавшие под слезоточивый газ, одновременно отворачиваются от протестующих и идут промывать глаза.
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Курьезный случай произошел в Болгарии. Здесь полицейские распылили слезоточивый газ не по адресу и разогнали своих коллег вместо митингующих на акциях протеста в...
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