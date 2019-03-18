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В Вильнюсе найдены останки Кастуся Калиновского. С точностью 95 процентов

19.03.2019 19:55 — Разное | Партизан  
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В июле 2017-го во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе были обнаружены останки 20 человек. Недавно исследователи Вильнюсского университета пришли к окончательному выводу, что среди них есть и останки Кастуся Калиновского, руководителя восстания 1863−1864 годов.

В Вильнюсе найдены останки Кастуся Калиновского. С точностью 95 процентов
— По нашей грубой оценке, с точностью 95 процентов мы можем подтвердить, что одни из этих останков принадлежат Константину Калиновскому, — рассказал TUT.BY профессор кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас.

Свою оценку исследователи называют грубой, поскольку останки Калиновского не проходили генетическую экспертизу. Причина в том, что у повстанца не осталось потомков по мужской линии, которые могли бы сдать материал для сравнения.

К выводу, что это останки именно Кастуся Калиновского, исследователи пришли методом исключения всех остальных, а также с помощью сопоставления возраста, способа казни, а также сравнения черепа и фотографии. Для этого ученые провели доскональные исследования всех остальных останков. Их результаты профессор называет максимально точными.

— Не совпадал либо возраст, либо способ казни. Калиновский, например, был повешен, а попадались останки расстрелянных с ранениями в области грудной клетки. Несколько человек идентифицированы по генетическим анализам. В том числе по материалам родственников, погребения которых есть на кладбище в Вильнюсе. Для этого было произведено четыре эксгумации и взяты пробы. Мы не торопились с выводами, пока не были исследованы все остальные. Сейчас мы имеем данные по каждому.

К окончательным выводам исследователи пришли 2−3 недели назад, когда получили последние данные генетического анализа. Не обнаружены лишь останки еще одного повстанца — Станислава Ишоры.

— У нас есть генетические данные его двух потомков по мужской линии, которые живут в Литве и Польше. Они показывают, что ни одни из этих 20 останков не принадлежат ему. Таким образом, не хватает только Станислава Ишоры.

Один человек уже был идентифицирован еще до Калиновского. Он был похоронен отдельно от остальных. На его правой руке археологи нашли золотой перстень. На внутренней стороне было написано: «Zygmunt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r.». Зигмунд Сераковский, один из лидеров восстания 1863 года, был женат на Аполонии Далевской. Поэтому был сделан вывод: эти останки, скорее всего, принадлежат именно ему. Идентификация Сераковского увеличивала вероятность того, что недалеко от него был похоронен его соратник Калиновский.

Сейчас все останки хранятся на факультете медицины Вильнюсского университета. Позже они будут переданы государственной комиссии, а затем захоронены в часовне на вильнюсском кладбище Расу. Произойдет это после того, как в часовне закончится реставрация.

Кастусь (Константин) Калиновский — легендарный руководитель восстания 1863 года на территории Беларуси. В 26-летнем возрасте был казнен в Вильнюсе на Лукишской площади.


 
 
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В июле 2017-го во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе были обнаружены останки 20 человек. Недавно исследователи Вильнюсского университета пришли к...
 
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