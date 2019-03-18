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Архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы после операции

19.03.2019 21:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы после операции
Фото из открытых источников

18 марта главу католической церкви в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы. В Белостоке ему сделали операцию на позвоночнике.

Архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы после операции Тадеушу Кондрусевичу сделали операцию на позвоночнике

«С каждым днем чувствую себя все лучше и могу без проблем ходить. Понятно, что не на 5 или 10 километров, но в течение дня в сумме прохожу около двух километров, за один раз преодолевая отрезки по 200−300 метров. Надеюсь, что дистанция с каждым днем будет увеличиваться. Это также рекомендация врачей, которые утверждают, что движение – лучшая реабилитация», – цитирует архиепископа портал catholic.by.

Напомним, Тадеуша Кондрусевича госпитализировали 10 марта для проведения плановой хирургической операции на позвоночнике. Операцию провели утром 13 марта, она прошла без осложнений.

 
 
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Ранее глава католической церкви в Беларуси перенес операцию на позвоночнике.
 
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