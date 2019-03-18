Архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы после операции

18 марта главу католической церкви в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы. В Белостоке ему сделали операцию на позвоночнике.

«С каждым днем чувствую себя все лучше и могу без проблем ходить. Понятно, что не на 5 или 10 километров, но в течение дня в сумме прохожу около двух километров, за один раз преодолевая отрезки по 200−300 метров. Надеюсь, что дистанция с каждым днем будет увеличиваться. Это также рекомендация врачей, которые утверждают, что движение – лучшая реабилитация», – цитирует архиепископа портал catholic.by .

Напомним, Тадеуша Кондрусевича госпитализировали 10 марта для проведения плановой хирургической операции на позвоночнике. Операцию провели утром 13 марта, она прошла без осложнений.