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Лукашенко сожалеет в связи с решением Назарбаева уйти в отставку

19.03.2019 20:45 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Нурсултаном Назарбаевым выразил сожаление в связи с принятым им решением о сложении полномочий главы Казахстана, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Александр Лукашенко выразил искреннее сожаление в связи с принятым решением Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий президента Республики Казахстан. Глава Беларуси отметил, что высоко ценит многолетнюю дружбу с Нурсултаном Назарбаевым и добрые отношения, которые сложились между Казахстаном и Беларусью", - отмечается в сообщении, распространенном во вторник.

"Лидеры стран договорились о продолжении регулярных контактов в будущем", - добавили в пресс-службе.

Во вторник Н.Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Обязанности президента Казахстана до президентских выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Н.Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности и правящей партии "Нур Отан", а также члена Конституционного совета.

Н.Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Нурсултаном Назарбаевым выразил сожаление в связи с принятым им решением о сложении полномочий...
 
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