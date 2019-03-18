Лица с ограниченными возможностями получат около 3 тыс билетов на II Евроигры в Минске

Около 3 тысяч билетов на II Европейские игры в Минске предусмотрено для лиц с ограниченными возможностями, сообщила ведущий специалист отдела по работе со спонсорами и билетной программе управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Елена Сацюк.

"Мы запланировали несколько категорий зрительских мест: для людей на инвалидных колясках и их сопровождающих – это будут места на специальных платформах, для инвалидов по зрению, места для которых будут максимально близко расположены к игровому площадкам; а также для лиц с ослабленным опорно-двигательным аппаратом. Им будут определены места, максимально близко расположенные к проходам. Всего будет реализовано около 3 тыс билетов", - пояснила она на пресс-конференции в Минске во вторник.

Количество мест для людей с ограниченными возможностями будет различно на разных аренах, и будет зависеть от технических возможностей спортивных комплексов. Е.Сацюк заверила, что Беларуси, принимая масштабный мультиспортивный форум, переняла лучший международный опыт по организации безбарьерной среды на спортивной объектах.

Билеты на II Европейские игры в Минске, соревнования, а также церемонии открытия и закрытия, поступили в продажу с 19 марта. Цены на билеты для данной категории граждан составляют 10% от номинальной стоимости билетов.

II Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня 2019 года.