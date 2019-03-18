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Казахстанцы скупают доллары после заявления Назарбаева об уходе с поста президента, некоторые обменники прекратили продажу валюты

19.03.2019 20:03 — Разное | Интерфакс  
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 ряде казахстанских обменных пунктах дорожает доллар США, некоторые из них прекратили продажу валюты из-за ажиотажного спроса после заявления об уходе с поста президента Нурсултана Назарбаева.

Как сообщили корреспонденту "Интерфакс-Казахстан" в обменном пункте ТОО "Валюта KZ" в Астане, доллары закончились из-за ажиотажного спроса со стороны населения.

"Часа два назад все доллары закончились. Как только сообщили (об уходе Н.Назарбаева - ИФ), сразу начался ажиотаж, все скупили", - сказали агентству в обменном пункте.

В 21:30 по времени Астаны (18:30 мск) продажа доллара в некоторых пунктах осуществлялась по курсу $1/378,5, в 22:00 американская валюта подорожала до 385 тенге за доллар.

Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США во вторник 19 марта по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) составлял 376,4 тенге за $1.

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта.

Обязанности президента Казахстана до президентских выборов будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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 ряде казахстанских обменных пунктах дорожает доллар США, некоторые из них прекратили продажу валюты из-за ажиотажного спроса после заявления об уходе с поста...
 
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