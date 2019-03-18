Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 11 по 17 марта 2019 года

С 11 по 17 марта 2019 года зарегистрировано 43 заявления, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 45 человек.





13 марта инспектором дорожно-патрульной службы отделения ГАИ РОВД на автодороге Мстиславль-Пустынки-граница Российской Федерации был задержан автомобиль «ГАЗ-2790» с российскими номерами под управлением жителя Починковского района Смоленской области. Он пытался незаконно вывезти в Российскую Федерацию 1300 кг мяса крупного рогатого скота.

Через два дня на этой же дороге с интервалом в один час были задержаны ещё два автомобиля, на которых незаконным путём пытались вывезти в Россию 11 туш КРС и 1500 кг говядины. В названных случаях мясо конфисковано, проводится проверка.

Спиртное стало поводом раздора в семье из д. Сапрыновичи. Неработающий муж требовал денег на спиртное у жены-пенсионерки. Утихомирили любителя Бахуса правоохранители. Они составили на мужчину административный протокол по ст. 9.1 ч. 2 КоАП Республики Беларусь. Его ожидает штраф в размере до 10 базовых величин или административный арест.