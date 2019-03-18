|
На слуцкого слесаря упала крышка пресса весом около тонны
19.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочего на производстве.
В понедельник, 18 марта, днем в цеху Сельского строительного комбината на 59-летнего слесаря упала и придавила ногу крышка пресса формовки блоков полистирола весом около тонны.
В этот момент мужчина занимался ремонтом неисправного оборудования.
— Следователем с участием эксперта осмотрено место происшествия, опрошены работники и должностные лица, изъята служебная и техническая документация, касающаяся безопасности производственного процесса, охраны труда, — сообщила МЛЫН.BY официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 18 марта, днем в цеху Сельского строительного комбината на 59-летнего слесаря упала и придавила ногу крышка пресса формовки блоков полистирола весом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)