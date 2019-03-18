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Министерство культуры объявило конкурс на эскиз проекта памятника Якубу Коласу

19.03.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Высокий уровень, оригинальное решение и наиболее выразительный образ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Министерство культуры объявило конкурс на эскиз проекта памятника Якубу Коласу.

Скульптуру планируют установить на малой родине поэта – в Столбцах. К участию приглашаются профессиональные скульпторы и архитекторы.

Министерство культуры объявило конкурс на эскиз проекта памятника Якубу Коласу

Все проекты жюри будет оценивать по принципу анонимности авторов: каждой работе присвоят личный номер, и только потом пройдет голосование.

Примерная стоимость будущей скульптуры – 200 тысяч рублей.

Подробнее – в видеоинформации.
 
 
Ссылка на источник 64
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Новости Беларуси. Высокий уровень, оригинальное решение и наиболее выразительный образ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Министерство культуры объявило...
 
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