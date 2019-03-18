Новости Беларуси. Высокий уровень, оригинальное решение и наиболее выразительный образ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Министерство культуры объявило конкурс на эскиз проекта памятника Якубу Коласу.

Скульптуру планируют установить на малой родине поэта – в Столбцах. К участию приглашаются профессиональные скульпторы и архитекторы.





Все проекты жюри будет оценивать по принципу анонимности авторов: каждой работе присвоят личный номер, и только потом пройдет голосование.

Примерная стоимость будущей скульптуры – 200 тысяч рублей.