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В Жодино спасли мужчину, который пытался перейти реку по льду
Новости Беларуси. На реке Плиса в Жодино сотрудники МЧС спасли мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тот пытался перейти водную гладь и провалился под лед. Бригадой скорой медицинской помощи он госпитализирован.
Напоминаем, что выходить на лед во время его таяния опасно для жизни.
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Новости Беларуси. На реке Плиса в Жодино сотрудники МЧС спасли мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тот пытался перейти водную гладь и провалился под...
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