В Жодино спасли мужчину, который пытался перейти реку по льду

Новости Беларуси. На реке Плиса в Жодино сотрудники МЧС спасли мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тот пытался перейти водную гладь и провалился под лед. Бригадой скорой медицинской помощи он госпитализирован.

Напоминаем, что выходить на лед во время его таяния опасно для жизни.







