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Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства
Новости Беларуси. Бизнес-проект. В Беларуси проходит Неделя предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятие проводится уже четвертый год подряд.
В течение недели по всей стране организуют круглые столы, конференции и дискуссии. Присоединилась к мероприятиям и Копыльщина. На базе государственного колледжа состоялся форум молодых предпринимателей. Кроме местных учащихся, свои бизнес-проекты защитили представители Вилейского и Слуцкого колледжей, а также гости из Пружан Брестской области.
Проекты касались различных сфер – это велотуризм, общественное питание, сельское хозяйство. Особенность идей – в минимизации затрат. Учащиеся готовы сами строить бизнес на базе своих учебных заведений. Во многих фундамент для малого предпринимательства уже заложен.
На форуме будущие бизнесмены рассмотрели вариант общей работы и развития проектов. Лучшим вручили дипломы и подарки.
Мероприятия, посвященные Неделе предпринимательства, продлятся до 24 марта.
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Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства
Новости Беларуси. Бизнес-проект. В Беларуси проходит Неделя предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятие проводится уже четвертый год...
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