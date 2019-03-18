|
Три пожара произошли в Минской области за сутки, есть жертвы
Новости Беларуси. Три пожара за прошедшие сутки произошли в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорания произошли в деревнях Седица Вилейского и Мышицы Логойского районов.
Пламенем уничтожены кровля и имущество зданий. В обоих случаях есть жертвы.
А вот в Дзержинске сотрудники МЧС спасли 50-летнего хозяина одной из квартир. Эвакуация жителей многоэтажки не проводилось. Причины пожаров выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Три пожара за прошедшие сутки произошли в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорания произошли в деревнях Седица...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)