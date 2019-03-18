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Три пожара произошли в Минской области за сутки, есть жертвы

19.03.2019 21:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Три пожара за прошедшие сутки произошли в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорания произошли в деревнях Седица Вилейского и Мышицы Логойского районов.

Три пожара произошли в Минской области за сутки, есть жертвы

Пламенем уничтожены кровля и имущество зданий. В обоих случаях есть жертвы.

А вот в Дзержинске сотрудники МЧС спасли 50-летнего хозяина одной из квартир. Эвакуация жителей многоэтажки не проводилось. Причины пожаров выясняются.

Три пожара произошли в Минской области за сутки, есть жертвы

Три пожара произошли в Минской области за сутки, есть жертвы
 
 
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Новости Беларуси. Три пожара за прошедшие сутки произошли в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорания произошли в деревнях Седица...
 
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