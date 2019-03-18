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17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

19.03.2019 21:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 19 марта исполнилось 75 лет со дня освобождения узников Озаричских лагерей смерти. Один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой. Нацисты использовали белорусских женщин и детей словно лабораторных крыс.

Людей заразили сыпным тифом, ожидая, что эпидемия перекинется на солдат наступающей советской армии. Если это не геноцид, то что?

С прошедшими ад на земле встретился корреспондент Александр Добриян.

 

Александр Добриян, СТВ:
То самое Озаричское болото. Весной 44-го нацистам удалось превратить его в ад на земле. Плач и скрежет зубов… Люди медленно умирали на обнесенных колючей проволокой болотных кочках от голода, холода и сыпного тифа. Словно подопытных животных женщин, стариков и детей сделали носителями смертельной болезни.

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

Умереть здесь было не самым страшным. Само ожидание смерти вселяло ужас. Геннадий Пархоменко побывал в аду, когда ему исполнилось всего 10.

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

Геннадий Пархоменко, узник лагеря смерти «Озаричи»:
Мать держит ребенка, он уже умер. Не может расстаться с ним. Проходишь дальше, наоборот: мать умерла, а дитя по ней лазит. Как сейчас стоит перед глазами штабель трупов – метров 18-20, один на один. Высотой – я пацан еще был – до груди мне где-то было. Старики, женщины и в основном дети.

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

Все они – сегодняшние свидетели одного из самых бесчеловечных преступлений Второй мировой – были детьми. 5, 6, 10 лет... Эти картины дети войны пронесли через всю жизнь.

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

Олимпиада Зарецкая, узник лагеря смерти «Озаричи»:
Вторая загородь была с детьми. И вот этих деток по пояс в снег выкинули. И эти детки двое суток просили есть и плакали. А потом только стонали. Они так издевались, что не дай Бог.

По плану, утвержденному лично Адольфом Гитлером, в район Озаричей из прифронтовых территорий согнали 50 тысяч человек. Замысел был дьявольски прост: из детей и женщин создать эпидемиологическую западню для наступавшей советской армии.

«Старики, женщины и в основном дети»: память жертв Озаричских лагерей смерти почтили в Беларуси

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

По сути, в Озаричах было применено бактериологическое оружие. 17 тысяч жизней за девять дней ада – что это, если не геноцид в отношении целого народа?

В самой Германии тема Озаричей долгое время была неудобной. Ведь лагеря смерти создавали не нацистские спецслужбы, а действующая армия, в рядах которой служили простые немцы, многие из которых вернулись домой.

Историк Кристоф Расс сделал всё возможное, чтобы его соотечественники переосмыслили случившееся.

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

Кристоф Расс, профессор истории (Германия):
Это было крупнейшее преступление Вермахта. Крупнейшая депортация, как это называли, «ненужных едоков». Буквально этими людьми прикрывались при отступлении.

Сейчас идет процесс критического переосмысления истории, расширение знания людей об этой трагедии, в том числе в городах, откуда были дивизии, причастные к Озаричским лагерям.

Узнать больше об одной и самых трагических страниц  своей истории предстоит и самим белорусам. Накануне памятной даты свет увидело новое историческое издание, посвященное Озаричской трагедии. Пожалуй, наиболее подробное исследование, посвященное лагерям смерти. 

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем
 
 
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Новости Беларуси. 19 марта исполнилось 75 лет со дня освобождения узников Озаричских лагерей смерти. Один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой. Нацисты...
 
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