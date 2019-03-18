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17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем
Новости Беларуси. 19 марта исполнилось 75 лет со дня освобождения узников Озаричских лагерей смерти. Один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой. Нацисты использовали белорусских женщин и детей словно лабораторных крыс.
Людей заразили сыпным тифом, ожидая, что эпидемия перекинется на солдат наступающей советской армии. Если это не геноцид, то что?
С прошедшими ад на земле встретился корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
Умереть здесь было не самым страшным. Само ожидание смерти вселяло ужас. Геннадий Пархоменко побывал в аду, когда ему исполнилось всего 10.
Геннадий Пархоменко, узник лагеря смерти «Озаричи»:
Все они – сегодняшние свидетели одного из самых бесчеловечных преступлений Второй мировой – были детьми. 5, 6, 10 лет... Эти картины дети войны пронесли через всю жизнь.
Олимпиада Зарецкая, узник лагеря смерти «Озаричи»:
По плану, утвержденному лично Адольфом Гитлером, в район Озаричей из прифронтовых территорий согнали 50 тысяч человек. Замысел был дьявольски прост: из детей и женщин создать эпидемиологическую западню для наступавшей советской армии.
По сути, в Озаричах было применено бактериологическое оружие. 17 тысяч жизней за девять дней ада – что это, если не геноцид в отношении целого народа?
В самой Германии тема Озаричей долгое время была неудобной. Ведь лагеря смерти создавали не нацистские спецслужбы, а действующая армия, в рядах которой служили простые немцы, многие из которых вернулись домой.
Историк Кристоф Расс сделал всё возможное, чтобы его соотечественники переосмыслили случившееся.
Кристоф Расс, профессор истории (Германия):
Сейчас идет процесс критического переосмысления истории, расширение знания людей об этой трагедии, в том числе в городах, откуда были дивизии, причастные к Озаричским лагерям.
Узнать больше об одной и самых трагических страниц своей истории предстоит и самим белорусам. Накануне памятной даты свет увидело новое историческое издание, посвященное Озаричской трагедии. Пожалуй, наиболее подробное исследование, посвященное лагерям смерти.
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17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем
Новости Беларуси. 19 марта исполнилось 75 лет со дня освобождения узников Озаричских лагерей смерти. Один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой. Нацисты...
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