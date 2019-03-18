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Антон Сарока подписал контракт с БАТЭ

19.03.2019 21:52 — Разное | Интерфакс  
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Борисовский БАТЭ подписал контракт с 27-летним нападающим Антоном Сарока, сообщили в пресс-службе клуба.

Антон Сарока подписал контракт с БАТЭ
Новобранец "желто-синих" является воспитанником минской "Смены" (первый тренер - Виктор Георгиевич Гончаренко). В 2007 году перешел в футбольную школу столичного "Динамо" и выступал за его юношеские команды. Защищал цвета юношеской сборной Беларуси. В начале 2010-го после международного мемориала Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге попал на карандаш селекционерам казанского "Рубина" и вскоре присоединился к главному клубу Татарстана, который в те времена считался законодателем мод российского футбола (в 2008 и 2009 годах достиг наивысшего успеха в своей истории - дважды становился чемпионом страны). Сезон-2010 Сарока провел в дублирующем составе казанцев, но появился на газоне всего в шести матчах.

В 2011-м вернулся на родину - был арендован столичным "Партизаном". В следующем  Сарока защищал цвета "Городеи", также на правах аренды. А по истечении срока действия контракта с "Рубином" Антон заключил трудовое соглашение с "Городеей" (в 2013-м), вынашивавшими весьма амбициозные планы. После нескольких неудачных попыток дружина из Несвижского района, партию первой скрипки в которой исполнял Сарока, пробилась-таки в элитный дивизион.

В конце 2016-го Антон перебрался в минское "Динамо" - и завоевал серебро национального чемпионата. Забил 12 мячей (3-е место в перечне бомбардиров высшей лиги) и попал в список "22 лучших футболиста чемпионата". Помимо того, в 2017-м блистал на международной арене: чего стоят четыре гола в Лиге Европы и два - за национальную сборную!

В середине сезона-2018 Сарока влился в ряды бельгийского "Локерена". Однако железным игроком стартовой обоймы не стал: 17 поединков в чемпионате и 2 - в Кубке Бельгии (2 гола и 4 результативные передачи).

Дефицит соревновательной практики осенью прошлого года восполнял выступлениями в главной команде Беларуси. Там, кстати, в решающих сражениях за первое место в группе Лиги наций (с Люксембургом - 2:0 и Сан-Марино - 2:0) образовалась многообещающая связка Антон Сарока - Станислав Драгун, которые соорудили три взятия ворот с пасов друг друга.

Сезон для "Локерена" завершился в минувшее воскресенье - последним местом в чемпионате и понижением в ранге. В итоге Сарока принял решение расстаться с бельгийским клубом и продолжит карьеру в БАТЭ.

 
 
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Борисовский БАТЭ подписал контракт с 27-летним нападающим Антоном Сарока, сообщили в пресс-службе клуба.
 
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