|
Антон Сарока подписал контракт с БАТЭ
Борисовский БАТЭ подписал контракт с 27-летним нападающим Антоном Сарока, сообщили в пресс-службе клуба.
В 2011-м вернулся на родину - был арендован столичным "Партизаном". В следующем Сарока защищал цвета "Городеи", также на правах аренды. А по истечении срока действия контракта с "Рубином" Антон заключил трудовое соглашение с "Городеей" (в 2013-м), вынашивавшими весьма амбициозные планы. После нескольких неудачных попыток дружина из Несвижского района, партию первой скрипки в которой исполнял Сарока, пробилась-таки в элитный дивизион.
В конце 2016-го Антон перебрался в минское "Динамо" - и завоевал серебро национального чемпионата. Забил 12 мячей (3-е место в перечне бомбардиров высшей лиги) и попал в список "22 лучших футболиста чемпионата". Помимо того, в 2017-м блистал на международной арене: чего стоят четыре гола в Лиге Европы и два - за национальную сборную!
В середине сезона-2018 Сарока влился в ряды бельгийского "Локерена". Однако железным игроком стартовой обоймы не стал: 17 поединков в чемпионате и 2 - в Кубке Бельгии (2 гола и 4 результативные передачи).
Дефицит соревновательной практики осенью прошлого года восполнял выступлениями в главной команде Беларуси. Там, кстати, в решающих сражениях за первое место в группе Лиги наций (с Люксембургом - 2:0 и Сан-Марино - 2:0) образовалась многообещающая связка Антон Сарока - Станислав Драгун, которые соорудили три взятия ворот с пасов друг друга.
Сезон для "Локерена" завершился в минувшее воскресенье - последним местом в чемпионате и понижением в ранге. В итоге Сарока принял решение расстаться с бельгийским клубом и продолжит карьеру в БАТЭ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовский БАТЭ подписал контракт с 27-летним нападающим Антоном Сарока, сообщили в пресс-службе клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)