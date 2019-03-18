Лукашенко и Назарбаев договорились встретиться в мае во время юбилейного саммита ЕАЭС - пресс-служба президента

Президенты Беларуси и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев договорились встретиться в мае в Астане во время юбилейного саммита ЕАЭС, сообщила пресс-служба белорусского президента по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"А.Лукашенко и Н.Назарбаев договорились обязательно встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае текущего года, чтобы обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия, особенно с учетом того, что казахстанский лидер остается председателем Совета Безопасности - очень сильного и влиятельного органа в структуре власти в Казахстане. Этот орган в том числе курирует ряд вопросов внутренней и внешней политики, задействован в принятии кадровых решений", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, Н.Назарбаев, как первый президент страны, по Конституции имеет статус "Лидера нации". А.Лукашенко подчеркнул, что это, безусловно, заслуженный статус, так как современный Казахстан создан и построен усилиями Н.Назарбаева.

Глава белорусского государства подчеркнул, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. А.Лукашенко подчеркнул, что его с Н.Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах. "Разговор в целом получился очень теплым", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, продолжили там, исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого глава белорусского государства знает лично. Они встречались в Минске на полях встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. "Уже тогда диалог прошел в конструктивном ключе, что свидетельствует о том, что с преемственностью добрых контактов на высшем уровне у Беларуси и Казахстана не будет проблем", - заявили в пресс-службе.

"В целом в ходе беседы было отмечено, что между двумя странами всегда были и будут поддерживаться дружественные контакты как на уровне руководства, так и народов", - резюмировали в пресс-службе.

Во вторник Н.Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Обязанности президента Казахстана до президентских выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Н.Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности и правящей партии "Нур Отан", а также члена Конституционного совета.

Н.Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.