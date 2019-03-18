Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Престижную математическую награду Норвежской академии наук - Абелевскую премию - в 2019 году впервые получила женщина - Карен Уленбек из университета Техаса в Остине, говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы комитета премии.

К.Уленбек награждена за достижения в областях дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной симметрии и за "фундаментальный вклад в аналитическую, геометрическую и математическую физику".

Как сообщает пресс-служба, в 1990 году К.Уленбек прочла лекцию на международном конгрессе математиков в Киото, став, таким образом, второй женщиной в истории, это сделавшей. "Уленбек - математик, но также и ролевая модель борца за гендерную идентичность в науке и математике", - отмечает пресс-служба.

Абелевская премия - одна из самых престижных наград в области математики в мире, зачастую ее называют "Нобелевской премией по математике". Премию присуждает Академия наук Норвегии, решение принимает жюри в составе пяти крупных математиков. Премия относительно молодая - впервые ее вручили в 2003 году. Финансирует награду правительство Норвегии.