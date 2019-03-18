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«Видим положительную динамику». Миссия экспертов ЕАГ оценит эффективность борьбы с отмыванием денег в Беларуси
Новости Беларуси. Борьбу с отмыванием денег и финансовым терроризмом 19 марта обсуждали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице работает миссия экспертов Евразийской группы. Их задача – оценить эффективность системы противостояния коррупции в нашей стране, насколько она соответствует международным стандартам.
Изучается опыт госорганов и частного сектора: банков, нотариусов, адвокатов, страховых и лизинговых организаций. Такой контроль проходят все страны-участницы Евразийской группы, поскольку борьба с отмыванием преступных доходов – достаточно чувствительная тема во всем мире.
Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:
Айбек Турдукулов, руководитель группы экспертов-оценщиков:
Основной и итоговой отчет у нас будет принят на 31-м Пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в Туркменистане во второй половине ноября этого года. Отчет будет публичным. Готов он будет к распространению в начале следующего года.
Эксперты будут работать до конца недели и по итогам дадут оценку эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов. Положительный результат может повысить экономическое доверие международных финансовых институтов к Беларуси и кредитный рейтинг государства.
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«Видим положительную динамику». Миссия экспертов ЕАГ оценит эффективность борьбы с отмыванием денег в Беларуси
Новости Беларуси. Борьбу с отмыванием денег и финансовым терроризмом 19 марта обсуждали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице работает...
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