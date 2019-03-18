Ущерб 201 базовая величина и уголовное дело. В Лидском районе задержали браконьеров, которые добыли сетями 14 щук, 13 линей, 4 красноперки и одного окуня (видео)





18 марта в ходе рейдовых мероприятий инспекторы охраны животного и растительного мира на разливах вблизи деревни Былинские совместно с сотрудниками милиции остановили автомобиль «Сиат».

В салоне авто находились двое жителей Березовки, а в багажнике были лодка и рыба: 14 щук, 13 линей, 4 красноперки и один окунь.

Все указывало на то, что рыба была поймана сетями. А это категорически запрещено.

Общий ущерб пойманной браконьерами рыбы составил 201 базовую величину. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Лида-ТВ» .