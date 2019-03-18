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«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Менее 100 дней до старта II Европейских игр, а еще меньше до начала чемпионата мира по стрельбе из лука, где белорусским лучникам предстоит завоевывать лицензии на олимпиаду в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кстати, победа на форуме в Минске обеспечит победителя заветной путевкой.
Белорусская команда с момента I Европейских игр в Баку существенно обновилась, и на сегодня это в прямом смысле сплав опыта и молодости. В сборной остались «стреляные» Антон Прилепов и Анна Марусова, добавились дерзкие юниоры.
На кого будут делать ставку тренеры, пока не сказали. Это и понятно, ведь соревновательный сезон на открытом воздухе у них только начинается.
Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:
Стадион, на котором в июне пройдут состязания, появится в Минске буквально за неделю до старта. Так что фактор домашней площадки вряд ли поможет белорусам. Им, как и гостям, придется привыкать к месту в достаточно сжатые сроки.
Сергей Щемелёв, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:
Все готовятся серьезно – и белорусы, и их соперники. Каждый надеется, что его многолетний труд выльется в медаль, поэтому просто в этом насыщенном сезоне не будет никому. Но не станем забывать, что у всех равные условия.
Павел Далидович, спортсмен сборной Беларуси по стрельбе из лука:
Мы не принимаем допинг, нам он не нужен. Мы стоим на месте, бегать и прыгать не надо.
Тренерский корпус считает, что повторение в Минске успеха Баку будет отличным результатом.
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«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Менее 100 дней до старта II Европейских игр, а еще меньше до начала чемпионата мира по стрельбе из лука, где белорусским лучникам предстоит...
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