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«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм

19.03.2019 22:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Менее 100 дней до старта II Европейских игр, а еще меньше до начала чемпионата мира по стрельбе из лука, где белорусским лучникам предстоит завоевывать лицензии на олимпиаду в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кстати, победа на форуме в Минске обеспечит победителя заветной путевкой.

«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм

«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм

Белорусская команда с момента I Европейских игр в Баку существенно обновилась, и на сегодня это в прямом смысле сплав опыта и молодости. В сборной остались «стреляные» Антон Прилепов и Анна Марусова, добавились дерзкие юниоры.

На кого будут делать ставку тренеры, пока не сказали. Это и понятно, ведь соревновательный сезон на открытом воздухе у них только начинается.

«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:
Будет сложно, непросто, потому что очень много спортсменов из европейских стран, занимают лидирующие позиции в мире. С ними бороться будет достаточно тяжело. Мы приложим все усилия для того, чтобы хорошо выступить.

Стадион, на котором в июне пройдут состязания, появится в Минске буквально за неделю до старта. Так что фактор домашней площадки вряд ли поможет белорусам. Им, как и гостям, придется привыкать к месту в достаточно сжатые сроки.

«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм

Сергей Щемелёв, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:
В принципе, ни в одной стране мира нет, наверное, специализированного стадиона именно под чемпионаты Европы и мира. Как правило, Турция проводит, Великобритания. В основном, используются гольф-поля, футбольные поля, то есть там площадки просто оборудуют. По сути, нам для летнего сезона нужна просто плоащдка.

Все готовятся серьезно – и белорусы, и их соперники. Каждый надеется, что его многолетний труд выльется в медаль, поэтому просто в этом насыщенном сезоне не будет никому. Но не станем забывать, что у всех равные условия.

«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм

Павел Далидович, спортсмен сборной Беларуси по стрельбе из лука:
Перед Европейскими играми за четыре дня – чемпионат мира лицензионный, то есть нам как раз нужно на пик выйти и выступить на этих двух стартах очень достойно.

Мы не принимаем допинг, нам он не нужен. Мы стоим на месте, бегать и прыгать не надо.

Тренерский корпус считает, что повторение в Минске успеха Баку будет отличным результатом.

«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Менее 100 дней до старта II Европейских игр, а еще меньше до начала чемпионата мира по стрельбе из лука, где белорусским лучникам предстоит...
 
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