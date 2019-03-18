«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Менее 100 дней до старта II Европейских игр, а еще меньше до начала чемпионата мира по стрельбе из лука, где белорусским лучникам предстоит завоевывать лицензии на олимпиаду в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кстати, победа на форуме в Минске обеспечит победителя заветной путевкой.









Белорусская команда с момента I Европейских игр в Баку существенно обновилась, и на сегодня это в прямом смысле сплав опыта и молодости. В сборной остались «стреляные» Антон Прилепов и Анна Марусова, добавились дерзкие юниоры.

На кого будут делать ставку тренеры, пока не сказали. Это и понятно, ведь соревновательный сезон на открытом воздухе у них только начинается.





Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Будет сложно, непросто, потому что очень много спортсменов из европейских стран, занимают лидирующие позиции в мире. С ними бороться будет достаточно тяжело. Мы приложим все усилия для того, чтобы хорошо выступить.

Стадион, на котором в июне пройдут состязания, появится в Минске буквально за неделю до старта. Так что фактор домашней площадки вряд ли поможет белорусам. Им, как и гостям, придется привыкать к месту в достаточно сжатые сроки.





Сергей Щемелёв, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:

В принципе, ни в одной стране мира нет, наверное, специализированного стадиона именно под чемпионаты Европы и мира. Как правило, Турция проводит, Великобритания. В основном, используются гольф-поля, футбольные поля, то есть там площадки просто оборудуют. По сути, нам для летнего сезона нужна просто плоащдка.

Все готовятся серьезно – и белорусы, и их соперники. Каждый надеется, что его многолетний труд выльется в медаль, поэтому просто в этом насыщенном сезоне не будет никому. Но не станем забывать, что у всех равные условия.





Павел Далидович, спортсмен сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Перед Европейскими играми за четыре дня – чемпионат мира лицензионный, то есть нам как раз нужно на пик выйти и выступить на этих двух стартах очень достойно.

Мы не принимаем допинг, нам он не нужен. Мы стоим на месте, бегать и прыгать не надо.

Тренерский корпус считает, что повторение в Минске успеха Баку будет отличным результатом.



