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Подарок к 50-летию: в Первомайском районе высадят аллею
Новости Беларуси. Зеленый подарок на долгие годы. В Первомайском районе в честь 50-летия высадят аллею, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
50 деревьев появятся 20 апреля в сквере Слепянской водной системы. Среди всех пород выбор пал именно на дуб как на символ силы и долголетия. В закладке аллеи примут участие молодежь, трудовые коллективы, почетные жители района. В целом свое 50-летие район отметит масштабно.
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Новости Беларуси. Зеленый подарок на долгие годы. В Первомайском районе в честь 50-летия высадят аллею, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 50...
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