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«Маски – как символ этого века». Экспозиция масок из керамики «Між рукамі і полымем» открылась в Минске
Новости Беларуси. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка керамики «Між рукамі і полымем», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2019 году мастерам предложили раскрыть тему «Маски», при этом каждый художник был вправе по-своему трактовать свою работу. Главное требование – материалом должна быть глина. В экспозиции представлены ритуальные, обрядовые, театральные и карнавальные маски.
Алеся Козич, художник-керамист:
С посетителями выставки будут работать экскурсоводы, которые расскажут об авторах и поделятся секретами создания экспонатов. Фишкой выставки станут мастер-классы по лепке из глины и росписи керамических изделий.
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
Фото. Выставка керамики «Між рукамі і полымем» в галерее «Университет культуры»
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«Маски – как символ этого века». Экспозиция масок из керамики «Між рукамі і полымем» открылась в Минске
Новости Беларуси. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка керамики «Між рукамі і полымем», сообщили в программе «Столичные...
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