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Из-за аварии на мосту через Свислочь в Минске образовался крупный затор

19.03.2019 22:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Разрулить затор без помощи ГАИ. На оживленной улице Богдановича, где сейчас идет реконструкция и движение организовано по одной полосе в каждую сторону, из-за мелкого ДТП образовалась внушительная пробка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за аварии на мосту через Свислочь в Минске образовался крупный затор

Из-за аварии на мосту через Свислочь в Минске образовался крупный затор

Из-за аварии на мосту через Свислочь в Минске образовался крупный затор

Авария произошла на мосту через Свислочь. Водители, чьи авто попали в ловушку, не растерялись и проявили смекалку: они вышли из своих автомобилей и отодвинули заградительные блоки. Таким образом освободилась полоса, по которой возобновилось движение.

19 марта около 17.30 из-за ДТП здесь на несколько минут возник серьезный затор. А на перекрестке Коласа-Некрасова легковая машина врезалась в автобус. В сторону Зеленого Луга около получаса не ходили трамваи.

Из-за аварии на мосту через Свислочь в Минске образовался крупный затор

Из-за аварии на мосту через Свислочь в Минске образовался крупный затор
 
 
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Новости Беларуси. Разрулить затор без помощи ГАИ. На оживленной улице Богдановича, где сейчас идет реконструкция и движение организовано по одной полосе в каждую...
 
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