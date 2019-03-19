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Московское «Динамо» упустило победу над ЦСКА, СКА в третий раз выиграл у «Локомотива» в Кубке Гагарина

19.03.2019 22:25 — Разное | Tut.by  
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19 марта прошли четвертые матчи полуфинальных серий Западной конференции в Кубке Гагарина.


Фото: khl.ru

Московское «Динамо» под управлением бывшего тренера сборной Беларуси Владимира Крикунова было близко к победе над лидером регулярного сезона ЦСКА, однако в третьем периоде динамовцы упустили минимальное преимущество в счете. А решающую шайбу защитник ЦСКА Мэтт Робинсон забросил всего за 25 секунд до сирены.

Отметим, что ЦСКА пришлось обходиться без одного из своих лучших фовардов Кирилла Капризова, который получил травму в предыдущем матче.

«Динамо» М — ЦСКА — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

Шайбы: 1:0 — Хиетанен (Никулин, Шипачев, 17.06), 1:1 — Окулов (44.04), 1:2 — Робинсон (Вей, Григоренко, 59.35). Броски: 27−24. Силовые приемы: 17−15. Штраф: 4−8.

Таким образом, ЦСКА одержал в серии уже три победы и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции.

К финалу Запада рвется и питерский СКА, который в Ярославле третий раз выиграл у «Локомотива».

«Локомотив» — СКА — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Шайбы: 0:1 — Рукавишников (Гусев, 11.30), 0:2 — Рундблад (Хафизуллин, 52.29, в большинстве), 0:3 — М. А. Карпов (Кручинин, 54.37), 1:3 — М. Беляев (М. Осипов, Рафиков, 59.34). Броски: 22−26. Силовые приемы: 25−28. Штраф: 8−12.

 

Шведский защитник СКА Давид Рундблад забросил в нынешнем Кубке Гагарина уже четвертую победную шайбу.

Ход серий (до 4 побед):

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 3:1 (4:1, 0:1 ОТ, 4:0, 2:1).

СКА (2) — «Локомотив» (3) — 3:1 (1:0, 6:1, 1:3, 3:1).

Пятые матчи полуфинальных серий Западной конференции пройдут 21 марта в Москве и Санкт-Петербурге.

Восточная конференция

«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 1:2 (0:1, 2:0, 1:2 ОТ).

«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4) — 1:2 (1:3, 4:2, 0:5).

20 марта в Уфе и Балашихе пройдут четвертые матчи полуфинальных серий Восточной конференции.

 
 
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19 марта прошли четвертые матчи полуфинальных серий Западной конференции в Кубке Гагарина.
 
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