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За драку из-за трусов собирают подписи за пересмотр дела

19.03.2019 22:12 — Разное | Партизан  
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Семья владельца «секонда», получившего срок за драку из-за трусов, собирает подписи за пересмотр дела


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

После приговора бобруйскому предпринимателю Николаю Нарожному, который за драку в собственном магазине получил 3 года колонии усиленного режима с конфискацией, его супруга Елена начала сбор подписей в поддержку пересмотра дела. Женщина говорит: приговор настолько абсурден, что единственный способ достучаться до правосудия — обратиться в Администрацию Президента.

С этой целью Елена Нарожная разместила на общественной платформе change.org петицию с просьбой к Александру Лукашенко разобраться в ситуации и «восстановить справедливость по отношению к Нарожному Николаю». Пока ее подписали чуть более 400 человек.

— Также я начала собирать подписи «вживую», — говорит женщина. — Под «бумажным» обращением в Администрацию Президента уже подписалось 75 человек.

Елена Нарожная рассчитывает, что дело о драке в магазине б/у одежды будет пересмотрено, а статья, по которой осужден ее супруг, — переквалифицирована.

— Речь идет не о вымогательстве с применением силы, а о принуждении к исполнению обязательств, — считает женщина.

По этой статье ее супругу полагается штраф, а не тюремное заключение с конфискацией имущества.

Параллельно семья Николая Нарожного готовит апелляцию на решение суда первой инстанции, по которому, как считают родственники, предприниматель получил незаслуженно суровый приговор.


 
 
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Семья владельца «секонда», получившего срок за драку из-за трусов, собирает подписи за пересмотр дела
 
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