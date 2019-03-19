За драку из-за трусов собирают подписи за пересмотр дела





Фото: Мирон Климович, TUT.BY





После приговора бобруйскому предпринимателю Николаю Нарожному, который за драку в собственном магазине получил 3 года колонии усиленного режима с конфискацией, его супруга Елена начала сбор подписей в поддержку пересмотра дела. Женщина говорит: приговор настолько абсурден, что единственный способ достучаться до правосудия — обратиться в Администрацию Президента.





С этой целью Елена Нарожная разместила на общественной платформе change.org петицию с просьбой к Александру Лукашенко разобраться в ситуации и «восстановить справедливость по отношению к Нарожному Николаю». Пока ее подписали чуть более 400 человек.





— Также я начала собирать подписи «вживую», — говорит женщина. — Под «бумажным» обращением в Администрацию Президента уже подписалось 75 человек.





Елена Нарожная рассчитывает, что дело о драке в магазине б/у одежды будет пересмотрено, а статья, по которой осужден ее супруг, — переквалифицирована.





— Речь идет не о вымогательстве с применением силы, а о принуждении к исполнению обязательств, — считает женщина.





По этой статье ее супругу полагается штраф, а не тюремное заключение с конфискацией имущества.





Параллельно семья Николая Нарожного готовит апелляцию на решение суда первой инстанции, по которому, как считают родственники, предприниматель получил незаслуженно суровый приговор.



