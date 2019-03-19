Подписан рекордный контракт в истории спорта

Майк Траут, Фото: Jeff Gritchen / ZumaPress / Globallookpress.com





Траут будет получать 36 миллионов долларов в год. Отмечается, что его нынешнее соглашение с клубом заканчивалось в 2020 году. Предыдущий рекорд принадлежал другому бейсболисту Заку Гринке, который зарабатывает 34,4 миллиона долларов в «Аризоне Даймондбэкс».





27-летний Траут выступает за «Лос-Анджелес Энджелс» с 2011 года. Он семь раз участвовал в Матче всех звезд MLB, а также дважды признавался лучшим игроком лиги.





В июне 2018-го журнал Forbes назвал боксера Флойда Мэйуэзера самым высокооплачиваемым спортсменом. За 2017 год он заработал 285 миллионов долларов. Второе место занял футболист Лионель Месси (111 миллионов), третье — Криштиану Роналду (108 миллионов).



