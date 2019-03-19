Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Беларусь

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Россельхознадзор рассматривает вопрос о переходе к прямому импорту поступающей в Россию растительной продукции из третьих стран в обход Беларуси и других государств ЕврАзЭС. Эту меру Россельхознадзор обсудит 27 марта с руководством Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, говорится в анонсе мероприятия на сайте службы.





Вопрос о переходе к прямым поставкам из стран происхождения продукции возник из-за многочисленных случаев поступления в Россию санкционных товаров из Беларуси, указано в сообщении. Такие товары поступают в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных белорусскими контрольными органами.









Если запрет будет введен, ввозить в Россию подкарантинную продукцию можно будет только через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешнего контура ЕврАЗЭС, то есть те, которые не граничат с Беларусью и другими странами союза, следует из сообщения.







