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Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Беларусь
Россельхознадзор может запретить ввоз растительной продукции, которая поступает в Россию транзитом через Беларусь и другие страны ЕврАзЭС. Причина — продолжающиеся поставки санкционной продукции из Беларуси.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Россельхознадзор рассматривает вопрос о переходе к прямому импорту поступающей в Россию растительной продукции из третьих стран в обход Беларуси и других государств ЕврАзЭС. Эту меру Россельхознадзор обсудит 27 марта с руководством Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, говорится в анонсе мероприятия на сайте службы.
Вопрос о переходе к прямым поставкам из стран происхождения продукции возник из-за многочисленных случаев поступления в Россию санкционных товаров из Беларуси, указано в сообщении. Такие товары поступают в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных белорусскими контрольными органами.
Если запрет будет введен, ввозить в Россию подкарантинную продукцию можно будет только через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешнего контура ЕврАЗЭС, то есть те, которые не граничат с Беларусью и другими странами союза, следует из сообщения.
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Россельхознадзор может запретить ввоз растительной продукции, которая поступает в Россию транзитом через Беларусь и другие страны ЕврАзЭС. Причина —...
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