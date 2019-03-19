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О чем говорил по телефону Лукашенко с Назарбаевым
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым, который принял решение о сложении своих президентских полномочий с 20 марта 2019 года,
Лукашенко отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах.
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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым, который принял решение о сложении своих президентских полномочий с 20 марта 2019...
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