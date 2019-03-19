Более 39 ударов ножом и разбитой бутылкой

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сообщает Следственный комитет. Установлены обстоятельства жестокого убийства 60-летнего жителя Столбцов. Преступление произошло в августе прошлого года, по подозрению в его совершении задержаны бывшие муж и жена,Следственный комитет.





Тело потерпевшего было обнаружено в его доме 31 августа 2018 года — следственная группа прибыла после звонка соседей. На протяжении нескольких дней соседи убитого, который проживал один, наблюдали в его доме включенный свет, но входная дверь была заперта, а хозяина не было видно. Люди сообщили в милицию.





Согласно заключению экспертов УГКСЭ по Минской области, мужчине были причинены множественные колото-резаные ранения от которых он скончался. Смерть наступила за три дня до обнаружения тела.





По подозрению в совершении преступления сотрудниками милиции на следующий день в Дзержинске были задержаны 33-летний мужчина и его 30-летняя бывшая супруга, оба — ранее судимые жители Столбцовского района.





Расследованием установлено, что 28 августа 2018 года бывшие супруги находились в райцентре и зашли в дом к ранее незнакомому им потерпевшему. Они вместе распивали спиртное, а затем поссорились на почве ревности.





Как утверждает следствие, в ходе ссоры подозреваемый сначала стал избивать хозяина руками и ногами, а потом вместе с женщиной нанесли ему более 39 ударов ножом и разбившейся стеклянной бутылкой по жизненно важным органам. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, фигуранты забрали его кошелек с деньгами и ушли, закрыв входную дверь на ключ.





В ходе допросов задержанные давали противоречивые показания, перекладывая вину друг на друга.





«С целью установления фактических обстоятельств по уголовному делу проведены проверки показаний на месте, допросы, получены результаты назначенных экспертиз. В ходе проведенных осмотров обнаружен выброшенный фигурантами пакет с орудиями преступления и иными вещественными доказательствами», — сообщает пресс-служба СК.





Согласно заключению психолого-психиатрических экспертиз подследственные отдавали отчет своим действиям и могли ими руководить.









По результатам расследования обоим предъявлено обвинение по п. 6, 15 ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц) и ч.2 ст. 205 (кража, совершенная, группой лиц).





К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.



