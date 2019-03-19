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Румас распорядился встречать Лукашенко творчески и нестандартно
В телеграмм-канале Nexta появилась фотокопия странного поручения. Согласно ему, при подготовке мероприятий с участием главы государства надлежит «изыскивать новые, более творческие и нестандартные подходы и формы».
При этом «должна четко прослеживаться идеологическая составляющая, отражающая государственную важность проводимых встреч».
«Традиционные формы и методы в работе над мероприятиями с участием главы государства [отныне] не принимаются», — говорится в поручении премьер-министра Сергея Румаса.
Ведущий специалист аппарата Совета министров Михаил Малаховский подтвердил подлинность документа. По его словам, это вызвано «желанием не применять старые методы».
«Вашим или президента?» —
«Обоюдным желанием», — ответил Малаховский.
Грозят ли санкции тем, кто продолжит проводить не достаточно креативные мероприятия, Малаховский сообщить не смог.
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В телеграмм-канале Nexta появилась фотокопия странного поручения. Согласно ему, при подготовке мероприятий с участием главы государства надлежит «изыскивать новые,...
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