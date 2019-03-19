Румас распорядился встречать Лукашенко творчески и нестандартно

При этом «должна четко прослеживаться идеологическая составляющая, отражающая государственную важность проводимых встреч».













«Традиционные формы и методы в работе над мероприятиями с участием главы государства [отныне] не принимаются», — говорится в поручении премьер-министра Сергея Румаса.

Ведущий специалист аппарата Совета министров Михаил Малаховский подтвердил подлинность документа. По его словам, это вызвано «желанием не применять старые методы».













уточнил корреспондент «НН». «Вашим или президента?» —корреспондент «НН».





«Обоюдным желанием», — ответил Малаховский.





Грозят ли санкции тем, кто продолжит проводить не достаточно креативные мероприятия, Малаховский сообщить не смог.



