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Румас распорядился встречать Лукашенко творчески и нестандартно

19.03.2019 21:14 — Разное | Партизан  
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В телеграмм-канале Nexta появилась фотокопия странного поручения. Согласно ему, при подготовке мероприятий с участием главы государства надлежит «изыскивать новые, более творческие и нестандартные подходы и формы».

При этом «должна четко прослеживаться идеологическая составляющая, отражающая государственную важность проводимых встреч».



«Традиционные формы и методы в работе над мероприятиями с участием главы государства [отныне] не принимаются», — говорится в поручении премьер-министра Сергея Румаса.
Ведущий специалист аппарата Совета министров Михаил Малаховский подтвердил подлинность документа. По его словам, это вызвано «желанием не применять старые методы».



«Вашим или президента?» — уточнил корреспондент «НН».

«Обоюдным желанием», — ответил Малаховский.

Грозят ли санкции тем, кто продолжит проводить не достаточно креативные мероприятия, Малаховский сообщить не смог.


 
 
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В телеграмм-канале Nexta появилась фотокопия странного поручения. Согласно ему, при подготовке мероприятий с участием главы государства надлежит «изыскивать новые,...
 
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