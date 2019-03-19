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Тадеуш Кондрусевич выписан из больницы после операции на позвоночнике

19.03.2019 22:15 — Разное | Интерфакс  
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Архиепископа Тадеуша Кондрусевича успешно проведена операция на позвоночнике. В понедельник, 18 марта, он был выписан из больницы в Белостоке, сообщает официальный портал Белорусской римско-католической церкви catholic.by.

"День ото дня чувствую себя все лучше и лучше, и уже могу без проблем ходить", - рассказал о своем состоянии 73-летний глава римско-католический церкви Беларуси.

Он также отметил, что спустя несколько дней после операции старается проходить по 2 километра, что соответствует рекомендациям врачей. Пока что он вынужден делать остановки в ходьбе каждые 200-300 метров, а также испытывает сложности при выполнении резких движений. Ему пока нельзя сгибаться и сидеть.

"Врачи говорят, что движение – лучшая реабилитация. Так что уверен, что все будет хорошо", - признался архиепископ.

Т.Кондрусевич также рассказал, что впервые перед операцией услышал от докторов, что все в руках Божьих и следует молиться, чтобы операция была успешной. Также он поблагодарил всех людей в Беларуси и за ее пределами, которые молились за его здоровье перед операцией и во время ее.

"Я знаю, что таких много. И на своей первой Имше после выхода из госпиталя и молился о докторах и о тех людях, которые меня поддерживали", - признался он.

 
 
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Архиепископа Тадеуша Кондрусевича успешно проведена операция на позвоночнике. В понедельник, 18 марта, он был выписан из больницы в Белостоке, сообщает официальный...
 
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