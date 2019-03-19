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Момент истины. По противодействию коррупции Беларусь среди худших

20.03.2019 00:29 — Разное | Ежедневник  
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Момент истины. По противодействию коррупции Беларусь среди худших

В Беларуси нет ни стратегии, ни плана действий по борьбе с коррупцией, и нет даже действенной системы профилактики. А самое главное, белорусским властям даже нечего возразить на это.

Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), куда входит и Беларусь, впервые в своей практике выступила с заявлением о несоблюдении одним из своих членов стандартов Совета Европы. Тех стандартов, которые касаются мер борьбы с коррупцией. По данным ГРЕКО, из 24 рекомендаций за все время Беларусь выполнила только четыре.

Суть не в количестве и даже не в качестве тех рекомендаций, которые были выполнены/невыполнены. Здесь весьма характерен сам подход белорусских властей к вопросу борьбы с коррупцией. К тому вопросу, который президент поднимает еженедельно, верхом на котором пришел к власти и на котором держится все эти 25 лет.

Беларусь входит в ГРЕКО с 2012 года. За это время в стране был разработан пропиарен и принят новый закон "О борьбе с коррупцией", в госорганах и на госпредприятиях созданы многочисленные антикоррупционные советы (их количество даже сложно сосчитать), постоянно проводятся координационные совещания по борьбе с коррупцией... Делается столько, что порою кажется, что в стране объявлена всеобщая мобилизация даже не на борьбу, а на войну с коррупцией. И вот теперь оказывается, что все это лишь имитация бурной деятельности. В принципе, это было понятно многим и ранее, но теперь это обозначено и на мировом уровне.

Еще можно понять, почему Беларусь не выполняет рекомендации относительно независимости судов, расширения самостоятельности Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, подразделений МВД, которые ведут борьбу с коррупцией. Это инструменты контроля белорусского общества, которые президент никогда не выпустит из своих рук. Все это понятно, мы к этому давно привыкли, как и к тому, что президент никогда не пойдет на ограничение своего срока на посту главы государства (тоже одна из рекомендаций ГРЕКО). Непонятно другое, почему в Беларуси не хотят выполнять даже те рекомендации, которые вообще не несут никакой угрозы действующей власти.

Например, ГРЕКО рекомендовала Беларуси развивать систему профилактики коррупции, расширить взаимодействие с гражданским обществом при разработке планов действий и стратегий по борьбе с коррупцией.

Казалось бы, когда в стране создано столько Общественно-консультативных советов для развития бизнеса, почему не сделать еще один шаг и не создать общественный совет по борьбе с коррупцией? Да, есть у нас общественный совет при МВД, среди задач которого есть и такая "содействие в реализации государственной политики в сфере противодействия преступности", но за 5 лет действия совета кто-нибудь помнит хоть одну инициативу, касающуюся коррупции?

В создании общественного антикоррупционного совета нет никакой угрозы для власти, зато есть реальная угроза для той коррупции, которая давно стала частью системы госуправления.

Или почему не расширить доступ общественности и журналистов к информации, которая касается расходования бюджетных средств? Для кого тут угроза? Да все для тех же, которые сегодня реально и правят в государстве белорусском.

Удивительно также и то, что среди 49 стран-участников ГРЕКО Беларусь единственная, кто ни разу не разрешила публикацию отчета о состоянии дел по выполнению рекомендации. Хотя в ЕС говорят, что отчет - это вовсе не жесткие какие-то указивки, получившие широкое применение в Беларуси и распространяемые сверху вниз. Это всего лишь перечень вопросов для широкого обсуждения. Это площадка для диалога, который у ГРЕКО есть со всеми (даже с Россией), но вот с Беларусью нет. Стоит ли тогда удивляться, что в Беларуси даже для нужд здравоохранения закупики производятся по ценам в 4-5 раз дороже, чем для московских больниц? 

Беларусь не хочет ни обсуждать, ни объяснять своих действий, касающихся вопросов борьбы с коррупцией. При этом "никаких конкретных инициатив, которые могли бы помочь достичь прогресса в ближайшем будущем, не выявлено". Это означает, что никакого просвета в данном вопросе даже не просматривается. Хотя казалось бы, вы так хвалили новый закон "О борьбе с коррупцией", возьмите его на вооружение и докажите, что Беларусь борется с коррупцией так эффективно, как ни одна страна в мире. Не по силам, выходит, доказать что-то компетентным людям. А вот электорату рассказывать, что в Беларуси коррупцию уже фактически обуздали, хотя реально как раз оседлали, - вот это мы умеем. Тут нам действительно равных нет.

 
 
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В Беларуси нет ни стратегии, ни плана действий по борьбе с коррупцией, и нет даже действенной системы профилактики. А самое главное, белорусским властям даже нечего...
 
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