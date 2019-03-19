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Художник из Горок представил выставку музыкальных картин

20.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Выставка «музыкальных» картин открылась в Могилевском драмтеатре. Ее представил в преддверии «Март-контакта»  молодой белорусский художник Павел Лабурдов.

Павел родом из Горок. Сейчас он живет и работает в Минске, а в свободное время пишет музыку, стихи и картины. Часто на близкие темы, что и позволяет показывать зрителю полотна, дополненные музыкальными произведениями.

 

Художник из Горок представил выставку музыкальных картин

 

Тематика каждой картины – отдельная тема для рассуждений и дискуссий, которые стали составной частью торжественного открытия выставки.  Каждая работа дополнена специально написанной уникальной музыкой.

 

Художник из Горок представил выставку музыкальных картин

 

Павел Лабурдов учился в горецкой детской художественной  школе по специальности «керамист». В 2010 году окончил Витебский государственный технологический университет, получив образование промышленного дизайнера. Был участником выставок в Беларуси и за ее пределами. Призер недели искусств в Минске, Пекине, Будапеште. В 2016 году в качестве основного направления для себя выбрал создание музыкальных картин.


 
Теги: Минск
 
 
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  Выставка «музыкальных» картин открылась в Могилевском драмтеатре. Ее представил в преддверии «Март-контакта»  молодой белорусский художник Павел Лабурдов....
 
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