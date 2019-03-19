Художник из Горок представил выставку музыкальных картин

Выставка «музыкальных» картин открылась в Могилевском драмтеатре . Ее представил в преддверии «Март-контакта» молодой белорусский художник Павел Лабурдов.

Павел родом из Горок. Сейчас он живет и работает в Минске, а в свободное время пишет музыку, стихи и картины . Часто на близкие темы, что и позволяет показывать зрителю полотна, дополненные музыкальными произведениями.





Тематика каждой картины – отдельная тема для рассуждений и дискуссий, которые стали составной частью торжественного открытия выставки. Каждая работа дополнена специально написанной уникальной музыкой.





Павел Лабурдов учился в горецкой детской художественной школе по специальности «керамист». В 2010 году окончил Витебский государственный технологический университет, получив образование промышленного дизайнера. Был участником выставок в Беларуси и за ее пределами. Призер недели искусств в Минске, Пекине, Будапеште. В 2016 году в качестве основного направления для себя выбрал создание музыкальных картин.