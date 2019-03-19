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Лукашенко призвал улучшить позиции Беларуси в мировых рейтингах развития ИКТ

20.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу улучшить позиции страны в мировых рейтингах развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что «это самая быстрорастущая отрасль». Доля ИКТ в ВВП республики с 2011 года выросла почти вдвое. В этой сфере работают около 100 тысяч человек. При этом, указал Лукашенко, она «не нуждается ни в дешевых нефти, газе или иных материальных ресурсах». «А значит, ее успехи укрепляют нашу экономическую независимость», – сказал он на совещании по вопросам развития рынка телекоммуникаций.

По его словам, по уровню развития ИКТ Беларусь лидирует на пространстве СНГ и не уступает некоторым европейским странам, таким как Италия, Португалия, Чехия.

Вместе с тем технологии меняются очень быстро: оборудование устаревает в три-четыре раза быстрее, чем истекает срок его физического износа, обратил внимание белорусский лидер. При этом ИКТ уже проникло во все сферы жизни.

«Более того, телекоммуникации просто неотделимы от цифровой трансформации экономики. Поэтому нам необходимо посмотреть на то, как эти сферы будут развиваться во взаимной увязке», – добавил Лукашенко.

Президент ждет от правительства предложений по дальнейшему развитию этой сферы.

«Нужна конкретика без всяких рассуждений. Но при этом хочу предупредить: есть ряд предложений, в том числе по инвестированию в эту сферу, хотелось бы, чтобы вы не убеждать меня пришли в каком-то варианте, а предлагали альтернативные», – резюмировал он.

 



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По уровню развития информационно-коммуникационных технологий республика лидирует на пространстве СНГ и не уступает некоторым европейским странам, отметил...
 
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