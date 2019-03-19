Лукашенко с печалью принял известие о решении Назарбаева уйти с поста президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, выразил сожаление в связи с его решением о сложении полномочий, рассказали в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что он имеет продолжительные не только рабочие, но и дружеские отношения с Назарбаевым. Стороны условились встретиться в рамках юбилейного саммита Евразийского экономического Союза, намеченного на конец мая. Они выработают план действий по дальнейшему взаимодействию, учитывая тот факт, что Назарбаев остается председателем Совета Безопасности.

Белорусский лидер подчеркнул, что современный Казахстан «создан и построен усилиями Нурсултана Назарбаева».