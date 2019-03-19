Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым

Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах, сообщается на официальном интернет-портале белорусского лидера.

Назарбаев остается председателем Совета Безопасности - орган в структуре власти в Казахстане. Он в том числе курирует ряд вопросов внутренней и внешней политики, задействован в принятии кадровых решений.