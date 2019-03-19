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Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым

20.03.2019 07:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым
БЕЛТА

Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах, сообщается на официальном интернет-портале белорусского лидера.

Назарбаев остается председателем Совета Безопасности - орган в структуре власти в Казахстане. Он в том числе курирует ряд вопросов внутренней и внешней политики, задействован в принятии кадровых решений.

Исполнять обязанности Президента Казахстана будет председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого Глава белорусского государства знает лично. Они встречались в Минске на полях встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. 

Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым
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Теги: Минск
 
 
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