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Топ-5 ошибок белорусских водителей. Найдете ли вы свои в этом списке?

20.03.2019 08:04 — Разное | Tut.by  
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Белорусские водители часто игнорируют сигнальные лампы и неумело используют полный привод. Список наиболее распространенных ошибок составили в автоцентре KIA «Атлант-М на Независимости» на основе 20 тысяч обращений на сервис. Думаем, что вряд ли владельцы этой марки авто ездят как-то по-особенному, поэтому советуем и другим водителям присмотреться к выводам специалистов.


Ошибка № 1. Не прогревают двигатель

Со временем такая практика может привести к поломке. В холода рекомендуется 2−3 минуты дать поработать мотору на холостом ходу, а затем начать движение в щадящем режиме до достижения рабочей температуры. В теплую пору года адаптационный период можно сократить до минуты.

— Дело в том, что автомобилю после длительной стоянки необходимо некоторое время, чтобы смазка распространилась по всем элементам двигателя. Слишком большая нагрузка вызывает перегрузку деталей, приводит к повышенному износу двигателя и, в конечном итоге, может закончиться выходом его из строя, — пояснил технический тренер фирменного сервиса KIA Александр Кузьменко.

Ошибка № 2. Слишком рано переключают передачи на механике

Слишком ранние переключения на повышенные передачи — зло, а кажущаяся экономия топлива — мнимая. В этом случае автомобиль будет с трудом справляться с нагрузками, хуже разгоняться и медленно набирать скорость. Но этого легко избежать: при переключении передач необходимо обращать внимание, чтобы обороты двигателя не падали ниже определенной отметки. Для бензинового двигателя она составляет около 2000 оборотов в минуту, для дизельного мотора — 1800.

Если при очень низких оборотах слишком усердно давить на педаль газа, то двигатель будет испытывать дополнительные перегрузки. При определенных обстоятельствах они могут вывести двигатель или коробку передач из строя.

Ошибка № 3. Слабо жмут на газ перед стартом на «автомате»

Водители часто не учитывают специфику «автомата» с двумя сцеплениями. А она такова, что не любит плавного старта.

— Если слишком слабо нажимать педаль газа для выхода из кратковременной остановки перед светофором или при езде под горку, то диск сцепления будет буксовать относительно маховика, нагреваться и постепенно выйдет из строя, — рассказал технический специалист.

В современных автомобилях применяется многоступенчатая защита. На первом этапе загорается предупреждающая лампочка и ограничивается мощность сцепления. На втором — автомобиль просто останавливается. Но в целом, срок эксплуатации коробки все равно уменьшится. Поэтому владельцам машин, оснащенным АКП с двойным сцеплением, рекомендуется сильнее жать на педаль газа в момент начала движения.

Ошибка № 4. Включают режим «паркинг» на сфетофорах

А еще с такими авто могут возникать проблемы при включении рычага в положение паркинг и нейтрали при кратковременных остановках и движении. Автомобилисты так поступают, когда пытаются сэкономить на топливе, останавливаясь на перекрестках. На самом деле, такое действие не имеет особого смысла, поскольку электроника в современных авто сама отключает некоторые узлы на кратковременных остановках, чтобы добиться ровно той же цели. Постоянное передергивание рычага приводит к преждевременному износу механизмов и узлов коробки передач.

— Более-менее обоснованным в некоторых случаях можно еще признать режим нейтрали. Например, когда вы минут на 5−10 попали в пробку. Но вот режим паркинга в этом случае представляется совсем уже нелепым. Он же специально так называется, чтобы дать понять, что существует для фиксации автомобиля на одном месте всерьез и надолго, — объяснил эксперт.

Ошибка № 5. Игнорируют предупреждающие индикаторы на панели приборов

Несмотря на кажущуюся очевидность, водители продолжают игнорировать сигналы тревожных индикаторов и не читают руководство по эксплуатации автомобиля. Хотя если несвоевременно отреагировать на индикатор, вроде «Проверьте двигатель» или падения уровня масла, последующий ремонт может дорого обойтись. Некоторые используют свою машину в обычном режиме, даже когда неисправность обнаружена.

Или вот, например, проблема для владельцев машин с полным приводом. Автомобили с автоматически подключаемым полным приводом, как на большинстве кроссоверов, не предназначены для штурма серьезного бездорожья. Многодисковая муфта, которая чаще всего применяется для подключения второй оси, не любит длительной пробуксовки и повышенных нагрузок. Нельзя игнорировать сигнал о перегреве муфты. Возможно, дешевле будет сходить за трактором, нежели до последнего пытаться выбраться самостоятельно.

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